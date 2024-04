Famalicão: Mercado atento aos (muitos) golos de Cádiz

O Futebol Clube de Landim celebra, no próximo domingo, 81 anos de existência, data que será aproveitada para a inauguração das obras de beneficiação do complexo desportivo José Cunha. A data será assinalada durante o fim de semana, sendo que no sábado, às 18h30, no Mosteiro de Landim, será celebrada missa em memória dos sócios falecidos.

Na tarde de domingo, às 15 horas, decorre uma visita ao complexo desportivo, segue-se a apresentação da equipa de atletismo e a inauguração das obras de beneficiação, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos. Às 16h15, há bolo de aniversário, seguido de jogo entre antigos atletas do clube. A festa prossegue com animação musical.

O clube convida todos os sócios e simpatizantes a marcarem presença neste momento.

Foto: FC Landim