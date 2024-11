Famalicão: Ninense e Oliveirense vencem fora de portas

Na jornada 12 da pró nacional da AF Braga, a Oliveirense e Ninense conseguiram vitórias fora de portas, enquanto que o Ribeirão sofreu a décima segunda derrota, embora que tangencial, 1-0, em casa do Santa Maria.

A equipa de Oliveira Santa Maria, que subiu ao sexto lugar, com 20 pontos, venceu, 0-1, nas Marinhas, com o golo a surgir na fase final do encontro, por Samuel Alves. A AD Ninense, com o 0-2 em casa do Forjães passa a somar 14 pontos e ocupa o décimo primeiro lugar. Fábio Gonçalves, aos 18, e Pedro Marques, aos 69, foram os autores dos golos.

O Ribeirão continua em último e sem pontos.

Na próxima jornada o Ninense recebe o Celeirós, a Oliveirense o Selho e o Ribeirão o Forjães.

S. Cosme goleia na Taça

As equipas de divisão de honra e 1.ª divisão estiveram envolvidas na segunda eliminatória da Taça. O Operário continua em prova depois da vitória, 1-2, sobre o Maximinense, tal como S. Cosme que “esmagou”, 9-0, o Castelões. O Mouquim foi eliminado, 5-1, pelo Tadim, mas o Bairro continua em prova após vitória, 5-3 (grandes penalidades), sobre o Viatodos. Também o Delães venceu, 0-2, o Rossas, tal como o Lousado (5-4, grandes penalidades) o S. Veríssimo. O Gondifelos foi eliminado, 2-1, pelo Realense.