Famalicão: Noite de S. Nicolau adiada para esta sexta-feira

O emblemático edifício do ex-Hotel Garantia, que marcou gerações em Vila Nova de Famalicão, vai voltar a imperar no centro histórico da cidade, entre as ruas Adriano Pinto Basto e Santo António.

Esta antiga unidade hoteleira, que remonta a 1943, vai ganhar uma nova vida, pela visão da promotora FIVE – Promoções Imobiliárias e do traço do gabinete de arquitetura Noé Diniz. Com a reabilitação e construção do novo projeto, a cargo da Gabriel Couto, o espaço, já em construção, dará lugar a um empreendimento residencial e comercial. Com tipologias T2, T3 e T4, o futuro Garantia Residences terá 18 apartamentos, todos com lugares de aparcamento e arrumos fechados.

O rés do chão do edifício manterá a estrutura anterior com lojas de várias dimensões com entrada por uma galeria que circunda o edifício. Todas as lojas são para comércio e/ou serviços.