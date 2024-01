Famalicão perde com o Moreirense (1 – 0)

O FC Famalicão perdeu, este sábado, com o Marítimo, por 0-1. No jogo 12 da Liga BPI, primeira partida da segunda volta, as famalicenses tiveram uma boa entrada em jogo, criaram, pelos menos, duas reais oportunidades de golo mas, aos poucos, as visitantes conseguiram organizar-se, evitando que as comandadas de Rui Baptista chegassem à vantagem ainda na primeira parte.

Na etapa complementar, aos 71 minutos, num bonito momento de inspiração, Nicole Nunes desferiu um remate colocado sem hipóteses de defesa para para Gabi Croco. Estava feito o primeiro e único golo do encontro que valeu ao vitória ao Marítimo. O golo abalou as aspirações das famalicenses que, mesmo assim, deram o tudo por tudo na busca de outro resultado (que merecia), mas a defesa adversária esteve sempre bem.

Com este desaire, o Famalicão continua com muitas dificuldades na Liga BPI. A equipa é, agora, antepenúltima, com 7 pontos. Na próxima jornada, dia 3 de fevereiro, joga em casa do Ouriense, um adversário direto na fuga aos últimos lugares e consequente despromoção.