Famalicão: Pódios para a Active Running

Pedome (1.ª divisão), Cabeçudense (2.ª divisão) e Cajada (veteranos) são campeões concelhios de futsal. Os campeonatos promovidos pela Associação de Futebol Salão Amador terminaram este fim de semana e, na 1.ª divisão, a AD Pedome, que fechou a prova com 53 pontos, festeja o título pela segunda vez consecutiva.

Na Liga Status Privilege (1.ª divisão), o título foi alcançado com apenas um ponto de vantagem sobre o segundo, a Outeirense. Só na derradeira jornada é que se ficou a conhecer o vencedor, o que demonstra a competitividade do escalão maior do campeonato concelhio. Na última jornada, o Pedome recebeu e venceu a Acura, por 2-1, e fez a festa, enquanto que o adversário foi despromovido. Ainda na luta pela manutenção, só na última jornada é que se ficou a conhecer as duas equipas despromovidas, em virtude das alterações competitivas. A par da Acura, também a Aderm vai disputar a segunda divisão, depois do empate com o S. Martinho, a duas bolas. Um resultado que permitiu ao S. Martinho continuar entre os grandes do futsal concelhio.

Resultados da última jornada: Mal 4-5 Castelões, Esmeriz 5-6 Covense, Adespo 2-4 Landim, Riba d´Ave HC 1-4 Outeirense.

Nesta competição, o terceiro lugar foi para o Covense, com 45 pontos, seguem-se Mal e Landim, com 41 e 37 pontos, respetivamente. O Castelões terminou a prova em 6.º com 35 pontos, a Adespo e o Esmeriz foram 7.º e 8.º classificados, ambos com 24 pontos. O Riba d´Ave foi 9.º com 17 pontos e o S. Martinho 10.º, com 16. Acura e Aderm ocupam os últimos lugares, ambos com 15 pontos.

Cabeçudense sagra-se campeão no regresso ao concelhio

A 2.ª divisão também esteve ao rubro e só na derradeira jornada ficou a saber-se quem era o vencedor. Num jogo que se previa difícil, o Cabeçudense deslocou-se a Delães e superiorizou-se de forma clara (1-6), o que faz dele o novo campeão da 2ª divisão. O Delães termina em 5.º lugar. O Cajada que tinha de ganhar e ganhou (1-9) na deslocação à Carreira para defrontar a Flor do Monte, tinha de esperar que o Cabeçudense escorregasse. Não aconteceu e por isso, terminou em 2.º lugar com os mesmos pontos que o seu adversário, mas perdendo no confronto direto. A Flor do Monte termina em 10.º lugar.

O Grac, a equipa que ocupa o outro lugar do pódio, recebeu e venceu (5-3) a equipa da Jasp, que assim termina no 14º lugar. O Lousado que acompanha Cabeçudense, Cajada e Grac para a 1.ª divisão, perdeu (1-4) na receção ao Barrimau, que com esta vitória segura o 8.º lugar. A Arpo que regressou às vitórias (4-2) na receção ao Louredo, manteve o 6.º lugar já o Louredo ficou no 11.º lugar.

O Novais perdeu (2-1) na deslocação a Seide S. Miguel, ficando em 7.º lugar. A Adere mesmo vencendo não conseguiu sair do 9.º lugar.

No outro jogo da jornada defrontaram-se Sezures e Miradouro com a vitória (1-3) a sorrir à equipa de Gondifelos, que assim segurou o 12.º lugar com o Sezures a ficar em 13.º na sua época de estreia. Nesta jornada folgou o Gavião, que ficou em 15.º lugar.

Cajada foi bicampeão

Na Liga Dacop/Veteranos, o Cajada foi claramente superior à concorrência e fez a festa de campeão a três jornadas do fim do campeonato, com um registo impressionante. Na última jornada, venceu na deslocação ao terreno do S. Mateus (1-3), equipa que terminou o campeonato na 10.ª posição (19 pontos).

No segundo lugar ficou o Grac. A turma de Cruz venceu o Louredo (1-6) e somou um total de 58 pontos. O Pedome terminou no pódio, com 51 pontos, pois na última jornada perdeu diante das Lameiras (5-2), equipa que ficou na 4.ª posição (47 pontos).

A Oliveirense perdeu na deslocação ao 1.º de Maio, mas não perdeu a 5.ª posição. A Outeirense venceu o Barrimau, por 3-1, e esses três pontos permitiu-lhe somar 37 pontos, os mesmos da Oliveirense, mas perdem no confronto direto, o que a faz ficar na 6.ª posição. Refira-se que o Barrimau foi 9.º, o 1.º de Maio 11.º classificado e o Louredo foi o lanterna vermelha.

O Esmeriz venceu a Acura (5-3) mas o resultado não alterou a condição das duas equipas na tabela classificativa. A Acura ficou na 8.ª posição, já o Esmeriz terminou na 12.ª posição.