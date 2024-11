Famalicão: PSP esclarece rebentamento de engenhos explosivos na noite desta terça-feira

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão foi convidado a participar na primeira Local Summit, que reuniu, esta terça-feira, no Centro Cultural de Lisboa, autarcas de diversos municípios, universitários, especialistas e empresários. A iniciativa, do jornal económico ECO, serviu para debater temáticas associadas ao futuro das cidades portuguesas, como a criação de smart cities, o poder do marketing territorial, a retenção e a atração de talento, entre outras.

Mário Passos foi convidado a abordar o tema do “poder local como dinamizador da atividade empresarial”. Sobre este assunto, reclamou mais autonomia para o poder local nas questões económicas, criticando que o «desenvolvimento económico esbarra muitas vezes com processos burocráticos, impostos pela própria administração central». Advertiu que «se tivermos mais liberdade para decidir, estaremos a dar maior contributo para o país».

Mas o autarca começou por dizer que Famalicão tem um «ADN empreendedor nato» e, na sua opinião, antes «as nossas empresas eram muito individualizadas e fechadas, agora, conhecem-se, trabalham e desenvolvem soluções em conjunto, estão interligadas entre si, mas também com outras entidades do concelho, como os centros tecnológicos, a academia, as escolas profissionais».