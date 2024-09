Famalicão recebe o Campeonato do Mundo 10 Danças Juventude

A 9 de novembro, o Pavilhão Municipal recebe a décima edição do Famalicão Dança, competição organizada pela Academia Gindança, com o apoio de vários parceiros.

A Federação Mundial de Dança Desportiva, WDSF, atribuiu à Gindança a organização de uma das provas mais importantes do calendário, o Campeonato do Mundo nas 10 Danças, prova do escalão de Juventude. Já a Federação Portuguesa de Dança Desportiva atribuiu a 6ª prova do Circuito Nacional.

Com este evento, a organização garante que Vila Nova de Famalicão «será, uma vez mais, a capital mundial da Dança Desportiva, com participantes de vários pontos do país e de muitos outros países de vários continentes».

O Campeonato do Mundo de Juventude nas 10 Danças é uma prova que reúne as 5 danças Latinas e as 5 danças Standard. Cada país pode fazer-se representar por apenas um par. A nomeação de cada Federação tem por base os bons resultados desportivos obtidos, sendo o campeão nacional normalmente o representante nesta competição.