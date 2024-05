Famalicão: Revolução digital, materiais inteligentes e economia circular na sexta edição da iTechSTyle Summit

O CITEVE organiza, de 20 a 22 de maio, a 6.ª edição da iTechSTyle Summit. A cimeira internacional vai ter lugar no Terminal de Cruzeiros de Leixões, com um leque variado de oradores, para debater o passaporte digital do produto, os materiais inteligentes, a economia circular e a revolução digital.

«Depois de cinco edições de sucesso, com um feedback positivo dos participantes e oradores, a iTechStyle Summit 2024, centrada em impulsionar o caminho digital para um futuro sustentável, aceitou o desafio de reunir mais uma vez inovadores da indústria, fornecedores de tecnologia, investigadores, clusters e outras partes interessadas no sector têxtil e do vestuário de toda a Europa e de todo o mundo», refere o CITEVE. A expectativa é grande até porque o ano passado teve 600 participantes de 18 países.

Com início na tarde de 20 de maio, o primeiro painel será, como habitualmente, dedicado às megatendências. Depois das intervenções de abertura de Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e de António Amorim, presidente do CITEVE, será a vez de António Cunha, do CCDR-N, Lutz Walter, da Textile ETP, Paulo Novais, da Universidade do Minho, Thomas Håkansson, do Fashionlab International AB, e Thomas Gries, da RWTH Aachen University, abordarem as mudanças no mercado, num debate conduzido por António Braz Costa, diretor-geral do CITEVE.

O resto da tarde será dedicado ao passaporte digital do produto, com a noite a terminar com a entrega dos prémios iTechStyle Awards.

O dia seguinte divide-se entre os novos processos para a sustentabilidade, com a presença de Ana Tavares, da Valérius 360, e de António Dinis Marques, fundador da To Be Green, materiais inovadores de base bio e o eco-design, num painel que irá contar com a participação de Francisco Pinheiro, da Oldtrading.

Já o último dia desta edição da iTechStyle Summit, cujos bilhetes estão à venda no site do CITEVE, vão estar em destaque a criação de produto digital, onde irá intervir Nuno Sousa, da Impetus; a inteligência artificial na indústria da moda, com a presença de José Sobral, designer da Paatiff; os materiais de performance e um último painel sobre performance, que contará com a intervenção de Hélder Rosendo, da TMG.