Famalicão: Zé Amaro dá concerto na festa a Nossa Senhora do Carmo

As tradicionais festas a Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, decorrem de 12 a 21 de julho e do programa constam várias atividades, com destaque para o concerto de Zé Amaro, na noite do dia 20 de julho, a partir das 22h30.

A festa começa na noite do dia 12 de julho, às 21 horas, com missa, novena e sermão. Já no dia 13, às 14h30, decorre o quinto passeio de motas antigas; à noite, às 21 horas, retomam-se as cerimónias religiosas. No dia seguinte, às 9h30, tem lugar a Caminhada da Alegria, enquanto que a tarde está reservada para nova celebração eucarística, para o grupo de Concertinas Os Velhos Amigos e para o leilão de prendas com segredos.

De 15 a 18 de julho, às 21 horas, repetem-se os atos religiosos (missa, novena e sermão), que voltam a realizar-se no dia seguinte, mas às 20h30, seguindo-se a procissão de velas, do santuário para a igreja matriz.

O penúltimo dia da festa, 20 de julho, abre com uma alvorada e atos religiosos durante a manhã. Os Zés P´reiras de Barcelinhos vão anunciar a festa pelos lugares da freguesia e, a noite, fica reservada para os concertos dos Zimbre Brass, às 21h30, seguindo-se a atuação de Zé Amaro. A noite termina com uma sessão de fogo.

No último dia, realce para a Peregrinação Arciprestal, às 10 horas. A tarde terá as bandas de música de Paço de Sousa e de Barroselas. Às 17h30, há terço e procissão em honra de Nossa Senhora do Carmo.