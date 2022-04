Frio e chuva a partir de quinta-feira

Depois da boa época de 2021, a dupla João Pedro Sousa e Tiago Silva aponta baterias ao novo Campeonato Start Norte de Ralis, reservado a viaturas de duas rodas motrizes e com início marcado para o próximo fim de semana em Gondomar.

Sobre esta prova, o piloto famalicense lembra que «estamos parados desde a última prova do ano passado e poderemos acusar alguma falta de ritmo, pelo que partimos para esta primeira prova com o intuito de amealhar o maior número de pontos que nos for possível».

Satisfeito por ter reunido os apoios para mais uma época desportiva, João Pedro Sousa explica que «iremos disputar o campeonato Start Norte, um novo formato mas com provas maioritariamente do nosso conhecimento, tais como, Gondomar, Santo Tirso, Famalicão, Mesão Frio e Vila Nova de Cerveira, sendo a única novidade a prova de Fafe. Estamos ainda a avaliar a possibilidade de participar no Rali de Viana do Castelo, que pertence ao campeonato Promo, dependendo do decorrer da temporada».

Num novo campeonato, cuja competitividade se desconhece, os objetivos do piloto de Nine serão sempre «lutar pelos lugares cimeiros na classe onde nos inserimos, esperando mais concorrência do que na época anterior».

O Rali de Gondomar vai para a estrada no próximo domingo, 24 de Abril, com tripla passagem pelos troços de Covelo e Aguiar de Sousa e ainda uma dupla passagem pela super especial no centro da cidade, onde se esperam milhares de pessoas.