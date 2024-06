Futebol Feminino: Famalicão vence playoff e continua na Primeira Liga

No próximo domingo coloca-se um ponto final na edição 2023/24 da pró nacional da AF Braga. Com o GD Joane (foto) já campeão, resta a luta pelo segundo lugar que dá acesso à Taça de Portugal, entre o Maria da Fonte e a AD Oliveirense, equipas que somam 67 pontos. Recorde-se que os joanenses também vão entrar na Taça de Portugal, por via do Campeonato de Portugal que vai disputar na próxima época.

Na última jornada da pró nacional, a equipa de Oliveira Santa Maria recebe o aflito Ronfe, que luta pela manutenção, enquanto que a formação da Póvoa de Lanhoso também joga em casa, com o Vieira.

Já o GD Joane, na deslocação ao Ponte, tentará fechar a prova com a única derrota que sofreu nas 33 jornadas. A AD Ninense também joga fora, no reduto do Cabreiros. O já despromovido Bairro fecha o campeonato em casa, com o Celeirós.

Todas as partidas começam às 16 horas.