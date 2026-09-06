O Governo não pretende reduzir o IVA aplicado aos combustíveis ou aos produtos alimentares, apesar da subida dos preços.

A posição foi assumida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que considera que já existem medidas de apoio para atenuar o impacto dos combustíveis, nomeadamente através do ISP.

Também a possibilidade de aplicar IVA zero aos alimentos está afastada. Montenegro entende que a medida teria um benefício pouco direcionado, uma vez que abrangeria todos os consumidores, independentemente dos seus rendimentos.

O Governo anunciou, por outro lado, o regresso do apoio extraordinário ao gasóleo agrícola.