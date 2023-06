Grupo Auto Soluções promove Dia do Cliente

Num mundo em que os preços dos combustíveis estão constantemente a aumentar, fazer por reduzir o consumo da sua viatura é algo de cada vez mais essencial para estabilizar o seu orçamento.

Mas não se preocupe, que nem tudo são más notícias – se está no mercado à procura de carros usados em Portugal, saiba que existem múltiplas opções de viaturas energeticamente eficientes por onde escolher. Contudo, se já fez a sua compra numa plataforma de classificados automóveis como, por exemplo, o PiscaPisca, existem variadíssimas formas de reduzir o consumo de combustível do seu veículo sem ter de trocá-lo.

Neste artigo, partilhamos consigo quatro estratégias fundamentais para ajudá-lo na redução do consumo de combustível da sua viatura, independentemente do género em que a mesma se enquadra.

Siga estes conselhos e poupe não só na sua carteira, mas também no impacto sobre o meio ambiente.

As nossas 4 sugestões

1. Efetue uma manutenção regular do seu veículo

Um carro cujo processo de revisão seja habitual é indubitavelmente mais eficiente no consumo de combustível.

Certifique-se de que respeita as recomendações do fabricante relativamente às intervenções periódicas a que o seu veículo está sujeito, fazendo por trocar o óleo do motor e o respetivo filtro, de forma a conferir-lhe um desempenho mais eficaz.

Outros passos que aconselhamos a implementar incluem:

Verificação da pressão dos pneus

Sempre que os pneus da sua viatura registam valores de pressão abaixo do recomendado pelo fabricante, está a aumentar o consumo de combustível em até 3%, pelo que deve confirmar se os pneus do seu carro reúnem estas condições de circulação pelo menos uma vez por mês, embora o recomendável seja fazê-lo uma vez por semana.

Substituição do filtro de ar

Um filtro de ar sujo e entupido impacta negativamente o desempenho do seu veículo, o que leva a um consumo bastante superior ao normal, uma vez que um fluxo de ar reduzido tem de ser sempre compensado com mais combustível, de forma a que o motor se mantenha funcional.

Assim, faça por trocar o filtro do ar da sua viatura tal como recomendado pela marca e verá que o desempenho do motor aumentará exponencialmente.

Troca do filtro de combustível

À semelhança do componente anterior, um filtro de combustível entupido reduz o respetivo fluxo de entrada no motor, resultando num esforço desnecessariamente maior do mesmo e consequente aumento de consumo.

Ao efetuar a troca do filtro de combustível do seu veículo dentro dos intervalos recomendados pelo fabricante, o fluxo mantém-se aberto por inteiro e o desempenho global do motor acaba por ser bastante melhor.

2. Adote hábitos de condução defensiva

O seu estilo de condução tem um impacto significativo no consumo de combustível da sua viatura. Se fizer por conduzir de uma forma tranquila e responsável, poderá poupar nas suas idas à gasolineira e contribuir para a redução da sua pegada ambiental. Quer saber como? Ora leia:

Acelere suavemente

As acelerações rápidas e bruscas resultam num maior consumo de combustível; de forma a poder evitar gastos desnecessários, vá aumentando gradualmente a velocidade consoante a disponibilidade da via.

Evite permanecer demasiado tempo em ponto morto

Deixar o carro ligado quando está parado não só é um desperdício de combustível, como contribui também para a poluição atmosférica. Se conta ficar parado por mais de um minuto, desligue o motor ou, quando aplicável, ative o sistema start-stop da sua viatura.

Ative a funcionalidade de cruise control (se aplicável)

Recorrer ao cruise control, especialmente em autoestradas, ajuda à manutenção de uma velocidade constante, o que reduz o consumo de combustível.

Procure travar regradamente sempre que possível

As travagens bruscas resultam tanto no excesso de consumo de combustível, como no desgaste dos travões e, possivelmente, dos pneus do seu veículo.

Pratique uma condução defensiva e antecipe-se atempadamente às situações de trânsito em que se encontra dentro da medida do possível, fazendo por manter uma distância de segurança acima do recomendado, o que lhe permitirá travar muito menos e apenas quando necessário.

3. Faça um planeamento económico das suas viagens

Esta mentalidade poderá ajudá-lo a poupar combustível, assim como a reduzir o tempo que passa na estrada. Eis o que fazer concreta e detalhadamente para cumprir este objetivo:

Combine tarefas

Em vez de efetuar múltiplas viagens, trate de tudo o que tem para fazer de uma tacada só; o percurso pode ser mais longo, mas o tempo durante o qual o motor do seu veículo opera a frio reduz drasticamente, resultando, assim, num menor consumo de combustível.

Evite as horas de ponta

Está claro que é muito mais simples dizê-lo do que fazê-lo, não pomos isso em causa, mas fugir às alturas do dia em que o fluxo de trânsito se encontra compacto é, efetivamente, uma maneira de reduzir o consumo de combustível, considerando que o para-arranca é praticamente nulo.

Sempre que tiver uma tarefa a desempenhar que consista em conduzir até ao local, opte por fazê-lo durante os seus tempos livres (dentro da medida do possível), quando não houver engarrafamentos pelo caminho.

Escolha o percurso mais eficiente

Planeie o percurso a efetuar de forma a reduzir o número de paragens a fazer, curvas a descrever e colinas a sobrepor, uma vez que é sob estas circunstâncias que se regista um maior consumo de combustível.

Aproveite o GPS que tem incorporado na sua viatura, se for caso disso, ou recorra a uma aplicação que lhe sugira os troços mais eficientes em termos energéticos.

4. Tenha em consideração o peso e a aerodinâmica do seu veículo

Estes são dois aspetos que contribuem em muito para o maior ou menor consumo de combustível da sua viatura. Siga estas sugestões para saber como reduzir o impacto que a arquitetura do seu automóvel tem sobre a respetiva eficiência energética:

Remova itens desnecessários

Sempre que existir peso adicional no interior do seu carro, o consumo de combustível irá, naturalmente, aumentar, pelo que o aconselhamos a desfazer-se de objetos que tenha na sua bagageira e de que não necessita habitualmente.

Remova as barras e as malas de tejadilho (se aplicável)

Estes são acessórios que geram resistência adicional ao vento e que, por conseguinte, aumentam o consumo de combustível da sua viatura. Se não estiver a fazer uso dos mesmos, retire-os, de modo a poupar combustível e a melhorar a aerodinâmica do seu automóvel.

Feche as janelas em alta velocidade

Conduzir com as janelas abertas em alta velocidade constitui ainda mais um fator de resistência ao vento, o que leva, como já sabemos, a superiores gastos em combustível. Para evitar este cenário, mantenha as janelas fechadas e recorra ao sistema de ventilação da sua viatura.

Recapitulando…

A redução do consumo de combustível da sua viatura é benéfica tanto para a sua carteira, como para o ambiente.

Se seguir as nossas sugestões e efetuar a revisão regular do seu automóvel, adotar uma condução defensiva e económica, planear as suas viagens de acordo com a sua agenda e tiver em conta o peso e a aerodinâmica do veículo, verá que o consumo de combustível do seu carro reduzir-se-á significativamente.

Quer tenha adquirido uma viatura entretanto, quer esteja ainda à procura de carros usados ou a tentar saber como comprar um carro usado, a implementação destas dicas irá garantidamente ajudá-lo a tirar o máximo proveito do seu investimento e a fazer de Portugal um país mais limpo e verde.