Inovação e eficiência com telemática no setor de transporte

A empresa famalicense vai construir de raiz uma fábrica nos EUA. A futura unidade industrial vai oferecer aos clientes uma gama completa de materiais para o interior dos automóveis produzidos localmente.

Este investimento decorre do consórcio com a The Haartz Corporation, sediada em Acton, no estado de Massachusetts, com a qual a TMG Automotive tem uma parceria para estabelecer uma fábrica na China, na cidade de Ningbo. Por isso, a unidade que vai nascer nos EUA será a segunda no estrangeiro.

Recorde-se que há um ano, Isabel Furtado tinha anunciado a abertura de uma segunda fábrica fora de Portugal. Na altura, sem revelar a localização, a líder da segunda maior fornecedora europeia de materiais de interior para a indústria automóvel, assumia que seria uma fábrica de raiz, «num local onde é necessário ter um tipo de indústria igual à nossa».

Com cerca de 750 trabalhadores e com 10% da produção a ser exportada diretamente para os EUA, a TMG Automotive fornece materiais têxteis que são incorporados, por exemplo, em assentos, tabliers, apoios de braços ou painéis de portas de mais de duas dezenas de marcas de automóveis. A Mercedes, BMW, Toyota ou Porsche, entre outras marcas, constam do portfólio da empresa que tem instalações em Vale S. Cosme, concelho de Famalicão, e em Campelos, em Guimarães.