Junta de Riba d’Ave volta a plantar flores… e elas voltam a ser levadas

A Junta de Freguesia de Riba d’Ave denunciou, mais uma vez, o furto de flores colocadas em espaços públicos da freguesia, manifestando indignação perante a repetição da situação.

Segundo a autarquia, trata-se de um gesto simples, com o objetivo de embelezar o espaço público, que acaba destruído por atitudes consideradas egoístas e de falta de respeito pela comunidade.

Numa publicação nas redes sociais, a Junta sublinha que o problema vai além do valor material das flores e aponta para uma questão de civismo e responsabilidade coletiva. Estes atos afetam todos os que vivem e cuidam da freguesia.

A autarquia deixa ainda um apelo ao respeito pelo que é de todos e alerta para a necessidade de preservar os espaços públicos, seja na via pública, no cemitério ou noutros locais da freguesia.