A HumanitAVE, associação de emergência humanitária sediada em Pedome, Famalicão, tem estado na linha da frente no apoio aos bombeiros que combatem os incêndios na região. Voluntários da associação estão a distribuir água, bolachas e fruta aos soldados da paz, aliviando um pouco as difíceis condições de trabalho no terreno.

Tal como aconteceu durante os trágicos incêndios de Pedrógão Grande, a HumanitAVE mobilizou-se rapidamente para ajudar, desta vez com foco nas áreas de Famalicão e Santo Tirso. Este apoio é essencial para garantir que os bombeiros mantenham a energia e a hidratação enquanto lutam contra as chamas.