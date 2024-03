Mau tempo: Páscoa com muita chuva, vento, agitação marítima e até neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um fim de semana de Páscoa de mau tempo no Norte de Portugal. A região será marcada por chuva, vento, neve e agitação marítima forte.

Precipitação:

A chuva será persistente durante todo o fim de semana, com maior intensidade no sábado. Existe ainda a possibilidade de trovoada e queda de granizo no mesmo dia. A precipitação diminuirá a partir da tarde de domingo.

Neve:

O IPMA prevê queda de neve nas serras da região Norte, incluindo as serras do Gerês, Marão e Alvão.

Vento:

O vento soprará forte no litoral e terras altas a partir da tarde de sábado, com rajadas que podem atingir 65 km/h no litoral e 75 km/h nas terras altas.

Temperatura:

As temperaturas mínimas variam entre 6°C e 11°C, podendo descer até -3°C no interior Norte. As temperaturas máximas oscilam entre 11°C e 17°C, podendo ser inferior a 10°C em alguns locais do interior.

Agitação marítima:

A costa ocidental será palco de uma forte agitação marítima, com ondas de noroeste que podem atingir 4 a 5 metros. A partir da manhã de sábado, a agitação marítima diminuirá gradualmente, com ondas de oeste ou noroeste com 3 a 3,5 metros até domingo.