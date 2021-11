Membros do governo apanhados em excesso de velocidade

Depois da polémica que envolveu o carro do ministro da Administração Interna, num acidente de viação que terminou com uma vítima mortal, a SIC decidiu relançar o debate sobre a velocidade a que os membros do Governo circulam na estrada.

No espaço “Essencial”, emitido no Jornal da Noite, a equipa da SIC seguiu o percurso de vários membros do governo e constatou velocidades acima dos limites.

O ministro das infraestruturas foi um dos visados no trabalho jornalístico. Pedro Nuno Santos foi apanhado num carro que viajava a cerca de 200 kms por hora, valor muito acima ao autorizado pela lei.