Mercadona reforça o seu compromisso com uma alimentação saudável

A Mercadona tem um objetivo claro: adaptar-se continuamente aos novos hábitos de consumo, daí o seu compromisso em oferecer um sortido que dê resposta aos diferentes tipos de alimentação. Neste contexto, surge a estratégia para promover uma alimentação saudável, com a qual a empresa está comprometida desde sempre e que se traduz em continuar a oferecer um sortido variado para dar resposta às distintas necessidades dos seus clientes. Tendo em conta também, a adaptação de produtos para novos formatos, a implementação de informação nutricional mais compreensível nos rótulos, a melhoria da composição de produtos para que sejam mais saudáveis e a sugestão de ideias e receitas com a mensagem “A Sua Cesta Equilibrada”.

No âmbito desta estratégia, a empresa está a desenvolver seis ações. Uma delas é a exaustiva revisão da composição dos produtos, em colaboração com os seus fornecedores especialistas, para melhorar, sempre que possível, o seu valor nutricional. Exemplo deste avanço é a melhoria na receita da bebida de aveia com chocolate, à qual se reduziu 30 % dos edulcorantes, mantendo sempre o sabor e a praticidade que os clientes procuram. É deste modo que a empresa trabalha o sortido segundo o seu critério de qualidade: estar bom e ser bom.

Outra ação é a melhoria da rotulagem para facilitar a leitura dos valores nutricionais e das quantidades de nutrientes. Em 2024, a Mercadona atualizou os rótulos de 500 embalagens e, em 2025, continuará este processo com a melhoria de mais de 2.500 através de três movimentos: estandardizar a composição das tabelas nutricionais, facilitar a sua leitura (aumentar o tamanho da letra, muito além do que a legislação exige, mudar as cores de fundo e reestruturar a informação) e incluir a informação nutricional por porção, o que facilita a informação específica por dose.

Quanto ao resto das ações para promover uma alimentação saudável, estas consistem na apresentação dos produtos em formatos por porções, tendo em conta os gostos e necessidades dos clientes; formatos mais práticos que facilitem o seu consumo dentro e fora de casa, como as nozes sem casca; rótulos com informação útil sobre diferentes formas de cozinhar os alimentos (grelha, forno, vapor, air fryer, etc.).

Além disso, esta estratégia aposta na divulgação de ideias e receitas sob a mensagem “A Sua Cesta Equilibrada” com o intuito de dar conselhos para uma alimentação saudável. Paralelamente, a empresa colabora com associações de consumidores, organizações de celíacos, intolerantes e alérgicos, nutricionistas, médicos e especialistas. Desta forma, com atividades formativas e informativas, assegura que as suas ações e produtos são sempre sustentados por bases científicas.

“Na Mercadona entendemos que uma alimentação saudável é aquela que nos proporciona os nutrientes que necessitamos e que são diferentes consoante cada consumidor. O que comemos, como comemos e a quantidade que ingerimos, juntamente com o exercício físico que fazemos vai determinar se a nossa dieta é adequada, ou não”, afirma Clara Medina, diretora de Consumo da Mercadona.