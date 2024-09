Mesa da Assembleia de Riba d’Ave criticada por falta de transparência

A Junta de Freguesia de Antas e Abade de Vermoim anunciou a suspensão temporária do atendimento ao público na delegação situada no edifício das Lameiras, devido a infiltrações graves. Segundo o comunicado, o problema impede a utilização do espaço até que sejam realizadas as necessárias reparações.

Enquanto a situação não estiver resolvida, os serviços serão prestados na sede da junta, localizada na Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, n.º 2008, dentro do horário habitual.

A junta informa ainda que o atendimento na delegação será retomado assim que houver condições adequadas.