Mudança radical: Temperaturas descem 10 graus e há ainda a possibilidade de chuva

Na madrugada de segunda-feira, um homem de 34 anos, residente em Lousada, no distrito do Porto, desapareceu, deixando a família em grande angústia e desespero. Pedro Vieira, que foi visto pela última vez por volta das 21:30 de domingo, durante o jantar em sua casa, não deu mais notícias após as 02:00 de segunda-feira.

De acordo com a família, que utilizou as redes sociais para pedir ajuda, Pedro pode estar vestido com calças de ganga azuis ou cinzentas, ou um fato de treino preto, um casaco azul escuro e sapatilhas escuras.

Com 1,73 metros de altura, Pedro carregava uma mochila grande preta da marca Adidas. Ele tem olhos verdes “muito claros” e cabelo castanho claro a loiro escuro. Também possui piercings nas orelhas.

A família de Pedro Vieira está desesperada e solicita a todos que possam ter informações sobre o seu paradeiro que entrem em contato imediatamente. Os números de telefone para fornecer qualquer pista são: 967057086 (pai), 964434361 (mãe) e 917546848 (irmã).

Fonte: Redes Sociais / O Minho