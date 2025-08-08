PAN quer permitir animais nas praias portuguesas

O PAN apresentou uma proposta para permitir que animais de companhia possam estar nas praias portuguesas.

A ideia é criar zonas específicas, com regras como uso de trela, recolha de dejetos e presença do dono, além de pontos de água e recolha.

O partido lembra que 72% das famílias têm animais e que, no continente, apenas seis praias concessionadas permitem cães. A medida quer também ajudar a combater o abandono no verão.