PAN quer permitir animais nas praias portuguesas

O PAN apresentou uma proposta para permitir que animais de companhia possam estar nas praias portuguesas.

A ideia é criar zonas específicas, com regras como uso de trela, recolha de dejetos e presença do dono, além de pontos de água e recolha.

O partido lembra que 72% das famílias têm animais e que, no continente, apenas seis praias concessionadas permitem cães. A medida quer também ajudar a combater o abandono no verão.

É oficial: Marcelo aprova lei que proíbe telemóveis nas escolas até ao 6.º ano

O Presidente da República aprovou a lei que proíbe o uso de telemóveis até ao 6.º ano, a começar no próximo ano letivo.

A decisão, apoiada pelo Conselho das Escolas, pretende diminuir casos de bullying e indisciplina e incentivar que os alunos convivam e façam mais atividades nos intervalos. Algumas associações de pais e do ensino privado mostraram reservas. Nas regiões autónomas, a aplicação terá em conta a sua autonomia legislativa.

Famalicão: Lixo no chão junto aos ecopontos revolta junta de Seide

A Junta de Freguesia de Seide, em Famalicão, manifestou nas redes sociais a sua indignação perante a recorrente deposição de lixo fora dos locais adequados.

Em tom crítico, a junta lembra que o concelho dispõe de recolha porta a porta quase diária, serviço gratuito de recolha de monos, ecocentro municipal e sinalética clara junto aos ecopontos.

Apesar disso, continuam a ser deixados resíduos e objetos de grande dimensão no chão, junto aos contentores. A Junta apela ao sentido cívico da população e pede que estas práticas terminem de imediato.

Quartos para estudantes 30% mais caros

O custo médio de um quarto para estudantes aumentou mais de 30% entre agosto de 2022 e agosto deste ano, revela o Expresso.

Atualmente, o preço ronda os 416 euros, mas em Lisboa ultrapassa os 500. A escassez de alojamento tem levado muitos jovens a abandonar os estudos longe de casa.

No país existem pouco mais de 16.600 camas em residências públicas. O Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior prometia mais 19 mil até 2026, mas apenas foram criadas 2.500 até agora.

Combustíveis: Descida de até 3,5 cêntimos a partir de segunda

Os combustíveis vão voltar a ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 3,5 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina pode ficar mais barata até 1,5 cêntimo por litro.

Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos

Estão abertas as inscrições para a 9.ª Corrida e 8.ª Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos, marcada para 13 de setembro, sábado, a partir das 16h00, com partida e chegada na Casa de Esmeriz.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

A Caminhada arranca às 17h00 e percorre locais emblemáticos da freguesia. Já as provas principais da Corrida, com 10 km, começam às 18h00 e destinam-se a juniores, seniores e veteranos. Também haverá provas para os mais novos, com distâncias adaptadas por escalão.

As inscrições estão abertas em www.desportave.pt até 10 de setembro, sendo gratuitas, exceto para seniores e veteranos (5€). A Caminhada tem inscrição presencial ou por telefone.

Todos os participantes recebem lembranças e serão atribuídos troféus individuais e coletivos.

Famalicão: Há radar da PSP na N14 esta quinta e sexta-feira

A Polícia de Segurança Pública leva a cabo duas ações de fiscalização, na Avenida Santiago de Gavião, N14, em Famalicão.

As ações, divulgadas por aquela autoridade, estão marcadas para esta quinta e sexta-feira.

Hoje a fiscalização arranca às 11h00, enquanto que, esta sexta-feira, começa às 14h00.

A fiscalização tem uma duração prevista de duas horas.