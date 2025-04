Preço da gasolina aumenta 1 cêntimo na próxima semana

A terceira edição da Academia de Verão Midas já começou. Depois do sucesso dos últimos dois anos, a rede de oficinas Midas volta a abrir portas para receber jovens talentos da mecatrónica automóvel.

Este programa de estágios pagos permite que os participantes tenham uma experiência real no setor, com uma carga horária semanal de 35 horas, uma bolsa de estágio e ainda subsídio de alimentação. A novidade deste ano é a expansão do recrutamento a todas as oficinas da rede Midas no país, permitindo que mais alunos tenham a oportunidade de aprender com profissionais experientes.

As candidaturas já estão abertas e podem ser feitas online neste link. Após uma primeira triagem, os selecionados participam nos Open Days Midas, que decorrem na segunda quinzena de maio, na Midas Rio Tinto e na Midas Lisboa Entrecampos. Com desafios práticos e dinâmicas de equipa, esta fase permite identificar os melhores candidatos, que iniciarão o estágio a 9 de junho.