PSP de Braga recupera material furtado de veículo e identifica suspeito

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga efetuou com sucesso a recuperação de diverso material que havia sido furtado do interior de um veículo automóvel.

Após uma denúncia do lesado, as autoridades policiais levaram a cabo diligências que resultaram na identificação do autor do crime, um indivíduo de 36 anos de idade, e na subsequente recuperação de todo o material furtado, que incluía um computador portátil, um tablet, uma mala, um estojo e dois carregadores.

A pronta ação da PSP de Braga permitiu que o material roubado fosse devolvido ao seu legítimo proprietário. Além disso, o autor do furto foi constituído arguido, sendo os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Braga para as devidas providências legais.