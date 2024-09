Que imposto vão pagar aqueles que acertam no jackpot em Portugal e se tornam milionários?

A Drible – Agência de Marketing Digital, sediada em Vila Nova de Famalicão, conquistou o prémio “Agência do Ano Portugal” em Design nos Prémios Lusófonos da Criatividade. A cerimónia de entrega de prémios do 3.º quadrimestre da XI Edição 2023/2024 decorreu esta quinta-feira, 25 de julho, no espaço HOOD, em Marvila, Lisboa.

“Pela primeira vez, trouxemos o maior prémio: somos a Agência do Ano Portugal em Design. É um orgulho gigante na jornada que temos percorrido: somos mesmo uma equipa vencedora”, afirma Vítor Brandão, CEO da Drible.

Nesta edição a Agência de Marketing Digital foi distinguida com seis prémios, um de ouro, um de prata e quatro de bronze em várias categorias. O trabalho desenvolvido para a Urbi – Consultora Imobiliária valeu a distinção mais alta: ouro , na categoria “Branding”. No domínio do desporto, a agência também foi distinguida com prata com o vídeo de sensibilização “Não assobies para o lado: respeita o Desporto!” na categoria “Vídeo de Consciencialização no Desporto”. No bronze, distinguem-se os projetos realizados para a ACE Escola de Artes/Teatro do Bolhão na categoria de “Website”; Farmácia Gavião, na categoria de “Rebranding”; Campanha O Neto Leva-te a Ibiza, na categoria de “Campanha”; e Toninhos, na categoria de “Design de Eventos ao Ar Livre”.

A Drible já havia conquistado, nesta edição, 15 prémios, incluindo 3 de prata e 12 de bronze, em várias categorias. Destacou-se em Branding, Eventos, Rebranding, Desporto, Campanhas de Consciencialização, Packaging e Social Media, com trabalhos notáveis para diversas marcas e empresas.

Para o CEO, “estas distinções são a prova clara de que a Drible tem feito um caminho seguro, consistente e que lhe permite abraçar muitos mais desafios”. Não é a primeira vez que a Drible recebe distinções em diversos domínios, mas, para Vítor Brandão, esses momentos “são a demonstração da qualidade que oferecemos a quem nos procura. A Drible tem uma equipa multifacetada e capaz de dar resposta a desafios exigentes em todas as áreas de branding, rebranding, desenvolvimento web e social media”, acrescenta.

Além disso, também não é a primeira vez que a região do Minho é distinguida através da Drible: “Estarmos sediados em Vila Nova de Famalicão e conseguirmos conquistar estas (e muitas outras!) distinções também para a nossa região é um grande orgulho para nós”, afirma Vitor Brandão, sustentando que a Agência de Marketing “faz trabalhos de âmbito nacional com grande impacto. Estamos a levar a nossa cidade, a nossa região e todo o dinamismo que aqui existe aos Prémios Lusófonos da Criatividade e estamos muito honrados por isso”.

Promovidos pela Lisbon Awards Group, os Prémios Lusófonos da Criatividade visam reconhecer e privilegiar as agências que trabalham em prol da criatividade na comunicação ao longo de todo o ano. Cada edição anual é composta por três edições quadrimestrais, sendo que esta última decorreu em paralelo com o Festival Anual dos Prémios Lusos, onde foram entregues os prémios de Agência e Produtora do Ano Lusófonas participantes. em todas as áreas da comunicação, bem como em cada um dos países de língua Portuguesa.