A 11ª edição do Raid BTT Trofa realiza-se este domingo, com partida e chegada nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro. O evento promete reunir atletas e entusiastas da modalidade numa jornada que alia o desporto à descoberta das paisagens naturais e do património local.

Integrado como prova aberta na Associação de Ciclismo do Porto, o percurso vai passar pelo Castro de Alvarelhos, a Igreja Paroquial de Santiago, o Parque e Capela de Nossa Senhora das Dores e o Parque das Azenhas.

A edição deste ano vai contar com duas provas principais: o Raid, com 60 quilómetros, e o Mini Raid, com 45 quilómetros, ambas com partida pelas 09h00, no Parque Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

Os três primeiros classificados nos escalões masculino e feminino vão receber prémios monetários. No Raid de 60 quilómetros, os prémios serão de 100 euros para o primeiro classificado, 75 euros para o segundo e 50 euros para o terceiro. No Mini Raid de 45 quilómetros, os prémios serão de 75 euros para o primeiro classificado, 50 euros para o segundo e 25 euros para o terceiro.

No domingo, o secretariado abre às 07h30, encerrando uma hora depois. O briefing está marcado para as 08h50.

Dado que os percursos decorrem em vias abertas a outros veículos, todos os participantes devem cumprir as regras do Código da Estrada, contribuindo para a segurança de todos.