O Futebol Clube de Famalicão reagiu com profunda tristeza à morte de Jorge Costa, figura marcante do futebol português. Em nota oficial, o clube expressou “o mais profundo pesar” pela perda do antigo jogador, treinador e dirigente, e endereçou condolências à família e ao Futebol Clube do Porto.

Jorge Costa, diretor do FC Porto, morreu esta terça-feira aos 53 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do clube, no Olival, em Gaia. O antigo capitão dos dragões foi levado em estado grave para o Hospital de São João, mas não resistiu.