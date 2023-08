Violento incêndio em Vila do Conde: A7 cortada e 4 bombeiros feridos

Nadadores-salvadores salvam jovem que estava em dificuldades no mar de Vila do Conde

Um jovem de 23 anos foi resgatado na praia de Árvore, no concelho de Vila do Conde, no domingo à tarde. O jovem alegadamente mergulhou na água e ficou em dificuldades.

O alerta foi dado pelas 17h05 pelos nadadores-salvadores que estavam na praia adjacente. Para o local foram enviados elementos do Projeto “SeaWatch”, dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Associação de Nadadores-Salvadores da Póvoa de Varzim e Vila do Conde – Os Golfinhos.

À chegada ao local, constatou-se que a vítima já tinha sido retirada da água pelos nadadores-salvadores, que a assistiram até à chegada dos operacionais. Depois de estabilizado, o jovem foi evacuado do areal pela viatura Amarok, sendo, posteriormente, transportado para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros.

O Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde tomou conta da ocorrência.

A Autoridade Marítima Nacional alerta para os perigos de mergulhar em praias não vigiadas.

Fonte: Mais Semanário