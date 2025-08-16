Abandono de cães e gatos preocupa na região

O distrito de Braga, onde se inclui Vila Nova de Famalicão, está entre os mais afetados pelo abandono e maus tratos de animais de companhia, revela a Guarda Nacional Republicana (GNR). A força de segurança assinala hoje, Dia Internacional do Animal Abandonado, para alertar para a gravidade destes crimes e apelar à responsabilidade dos tutores.

“O abandono e os maus tratos de animal de companhia são crimes puníveis por lei, sendo que a adoção implica um compromisso de responsabilidade e de cuidados permanentes aos animais”, sublinha a GNR.

Segundo os dados, os cães e gatos são os mais frequentemente abandonados, sobretudo durante o verão ou após o Natal, quando alguns animais oferecidos como presente acabam por ser deixados pelos tutores. A GNR reforça que “na impossibilidade de manter o animal durante ausências prolongadas, existem atualmente alternativas seguras e adequadas, nunca sendo o abandono uma opção aceitável”.

Entre 2022 e 2025, a GNR deteve oito pessoas e identificou 755 suspeitos pela prática de abandono e maus tratos de animais em todo o país. A força de segurança afirma estar “na defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade, destacando o bem-estar animal” e mantém “total disponibilidade para a receção de quaisquer contributos nesta área”, através da linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), do site www.gnr.pt ou do e-mail sepna@gnr.pt.