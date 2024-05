Cazaquistão visita Famalicão esta segunda-feira

O embaixador do Cazaquistão em Portugal, Daulet Batrashev, vai estar em Famalicão esta segunda-feira para convidar as empresas têxteis portuguesas a investirem no país. O objetivo é aproveitar as matérias-primas abundantes do Cazaquistão e a crescente procura por produtos têxteis nos mercados internacionais.

O Cazaquistão oferece medidas de apoio ao investimento num mercado que se considera estar em crescimento. O embaixador Batrashev vai reunir com os dirigentes da Associação Portuguesa do Têxtil e do Vestuário (APTV), com o Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) e com o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos.

Em cima da mesa poderão estar oportunidades de negócio em parceria, entre o Cazaquistão e Portugal.