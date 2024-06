Combustíveis: Gasóleo tem maior descida dos últimos 4 meses

Trofa: Santos Populares dominam atividades do Centro Comunitário em junho

O Centro Comunitário da Trofa organiza, durante o mês de junho, várias atividades dedicadas aos Santos Populares, divididas entre o Fórum Trofa XXI e o Polo Coronado, culminando com as Festas dos Santos Populares, a 25 de junho, no Centro social e Paroquial de S. Mamede de Coronado.

Durante todo o mês, os utentes do Centro Comunitária da Trofa vão poder realizar diversos ateliers de artes decorativas, atividades desportivas e participar em oficinas de canto e cavaquinho de forma a preparar as marchas populares.

No dia 7 de junho, de forma a construir laços afetivos entre crianças e seniores, “Dar voz aos Avós” desloca-se ao Jardim de Infância do Paranho para mais uma dramatização de um Conto Tradicional Infantil.

No dia 19 de junho, na ante estreia da Festa dos Santos Populares, os utentes organizam um sunset, a partir das 14h30, no auditório do Fórum Trofa XXI.

E para terminar o mês repleto de atividades, no dia 25 de junho, a Festa dos Santos Populares vai acontecer no Centro Social e Paroquial de S. Mamede de Coronado, a partir das 14h30.