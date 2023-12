Combustíveis sobem até 4 cêntimos por litro este natal

A CEVE (Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este) emitiu um comunicado sobre as interrupções no fornecimento de energia registadas durante esta quarta-feira.

A causa, segundo a E-Redes, foi a queda de uma árvore sobre a linha de média tensão, provocada por terceiros. As operações de reposição demoraram mais de 6 horas, afetando algumas freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A CEVE lamenta os inconvenientes e destaca o compromisso com a segurança e qualidade do fornecimento de energia aos clientes.