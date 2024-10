Cometa poderá ser visto a olho nu em Portugal (este domingo às 19h35)

A PSP alertou para o aumento de furtos de componentes e veículos em Portugal em 2023, registando 4.501 ocorrências, incluindo veículos ligeiros de passageiros, máquinas agrícolas e industriais. A maioria dos veículos furtados, cerca de 71%, são ligeiros de passageiros, com o objetivo principal de desmantelamento para aproveitamento de peças.

Entre os alvos mais comuns estão os volantes multifunções e as consolas centrais, substituindo os antigos furtos de autorrádios e jantes, que eram frequentes nos anos 90 e 2000. O método mais comum usado pelos criminosos envolve a quebra do vidro traseiro para entrar no veículo.

A PSP também registou um aumento nas detenções, com 132 cidadãos detidos em 2023, um crescimento de 1,7% em relação a 2022.

Para prevenir este tipo de crime, a PSP aconselha os cidadãos a estacionarem em locais bem visíveis e iluminados, não deixando objetos de valor ou documentos no interior dos veículos e a trancá-los sempre.