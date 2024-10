Famalicão: ACIF recebe workshop de capacitação digital do projeto Acelerar o Norte

Na próxima terça-feira, dia 15 de outubro, através da Aceleradora de Comércio Digital de Vila Nova de Famalicão e em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão, o Acelerar o Norte vai estar em Famalicão.

Com o objetivo de sensibilizar, mobilizar e qualificar as Micro e PME (Pequenas e Médias Empresas) da região Norte para as vantagens da implementação de um modelo de negócio digital, o projeto Acelerar o Norte continua a percorrer as 8 sub-regiões do Norte do país com o Roadshow de Capacitação para qualificar as empresas aderentes ao projeto.

Dirigido aos empresários do Norte de Portugal dos setores do comércio, serviços pessoais e da restauração e similares, o objetivo do Roadshow de Capacitação do Norte é promover, gratuitamente, workshops sobre diversas temáticas para qualificar as empresas (gestores e colaboradores) aderentes ao projeto sobre ferramentas, boas práticas e estratégias de marketing digital.

O Workshop “Faça mais com os seus clientes” vai acontecer entre 19h30 e as 21h30 nas instalações da ACIF e as inscrições podem ser feitas aqui.