Famalicão: Bairro FC anuncia novo treinador

Num dos jogos da jornada da série A do nacional de futsal, o Cabeçudense/Famalicão perdeu, 6-3, com o Dínamo Sanjoanense que, com mais três pontos, readquiriu o primeiro lugar da classificação, com 19 pontos. Com oito jornadas cumpridas, os famalicenses caíram para o terceiro lugar, com 18 pontos, os mesmos do Nun’ Álvares, que é segundo.

Na classificação seguem, na quarta e quinta posições, o Rio Ave e o Marítimo, ambos com 16.

A três jornadas do final da primeira fase são, em grande medida, estas equipas que vão continuar a lutar por um lugar entre os quatro primeiros.

Na segunda fase do campeonato juntam-se os quatros melhores de cada série, para atribuição do título nacional de futsal da segunda divisão e das equipas que sobem à primeira divisão: os dois primeiros.