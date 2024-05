Famalicão: Dérbi concelhio entre o primeiro (Joane) e o antepenúltimo (Bairro)

O auditório da Universidade Lusíada de Famalicão recebe, na tarde desta quinta-feira, o roadshow para Digitalização do Norte, um projeto do Acelerar o Norte desenvolvido em consórcio liderado pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e copromovido pela Associação da Economia Digital, pela Associação Empresarial de Portugal e pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. É dirigido às micro, pequenas e médias empresas das oito sub-regiões do Norte do país (Alto Minho, Cávado, Ave, Alto Tâmega, Área Metropolitana do Porto, Tâmega e Sousa, Douro e Trás-os-Montes).

Na zona Norte há 16 aceleradoras do comércio digital, sendo que em Vila Nova de Famalicão está a Aceleradora Ave 2, que abrange, também os concelhos de Santo Tirso e Vizela. A região do Ave foi contemplada com mais de 1 milhão de euros, sendo que a dotação nacional deste projeto, no âmbito do PRR, contempla um total de 55 milhões de euros.

Para dar a conhecer o projeto na região, a Aceleradora Ave 2 realiza esta sessão pública, de entrada livre, cuja abertura está marcada para as 15h30, no auditório da Universidade Lusíada. A sessão conta com as participações, entre outros, do presidente da Associação Comercial e Industrial, do gestor territorial e de capacitação do projeto, Francisco Salgueirinho; de vários empresários; de João Pedro Araújo (gestor de transição digital da Aceleradora de Famalicão) e do vereador municipal, Augusto Lima que fará o encerramento marcado para as 17h30.

O objetivo deste projeto visa dotar as micro, pequenas e médias empresas do comércio, serviços, restauração e similares de condições para o seu desenvolvimento digital, com ferramentas gratuitas de diagnóstico e consultoria, apoio à contratação de serviços digitais e capacitação, envolvendo milhares de empresas e negócios de proximidade e mobilizando estes setores para a transformação digital.