Famalicão: Despiste faz um ferido em Portela Sta Marinha

“Viver a Espiritualidade com a Beata Alexandrina”, de quinta-feira a domingo

No seguimento da Festa e Peregrinação em Honra da Beata Alexandrina, este fim de semana, o Santuário Alexandrina de Balasar, na Póvoa de Varzim, propõe aos peregrinos o programa “Viver a Espiritualidade com a Beata Alexandrina” a começar já esta quinta-feira, 10 de outubro.

Desta forma, os peregrinos poderão não só participar no programa da peregrinação, mas também aprofundar e conhecer a mensagem religiosa transmitida através da Beata Alexandrina.

Se desejarem, os peregrinos podem ficar alojados e fazer as refeições na Casa dos Salesianos, em Balasar. Para isso, devem fazer a inscrição, indicando o que pretendem.

Para mais informações pode contactar o 252 951 601.

PROGRAMA

Dia 10 – Quinta-feira – Programa da Peregrinação

Dia 11 – Sexta-feira

09h00 – Oração de Laudes, Adoração Eucarística e Meditação – Local: Igreja

12h00 – Almoço – Local: Casa dos Salesianos

15h00 – Via Sacra com Alexandrina – Local: Parque da Via Sacra

16h00 – Meditação – Local: Escola Jesus Mestre

17h00 – Tempo para café e partilha – Local: Sala de convívio Beata Alexandrina

18h00 – Terço do Rosário – Local: Casa da Beata Alexandrina

19h30 – Jantar – Local: Casa dos Salesianos

21h00 – Programa da Peregrinação

Dia 12 – Sábado

08h00 – Pequeno-almoço

09h00 – Oração de Laudes, Adoração Eucarística e Meditação – Local: Igreja

12h00 – Almoço – Local: Casa dos Salesianos

14h00 – Visita ao Santuário em construção

16h00 – Programa da Peregrinação

20h00 – Jantar – Local: Casa dos Salesianos

21h00 – Programa da Peregrinação

Dia 13 – Domingo – Programa da Peregrinação