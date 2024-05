Famalicão: Dois detidos a conduzir sob o efeito do álcool (um dos quais sem carta)

O famalicense, número dois da lista da Aliança Democrática ao Parlamento Europeu, assumiu, em reunião com a Associação Empresarial do Minho, o compromisso de promover a simplificação dos processos de candidatura a fundos comunitários, «facilitando a participação de um maior número de empresas, especialmente as PME». O candidato a eurodeputado pela AD reuniu, esta quinta-feira, em Braga, com a direção da AEMinho, onde ouviu os anseios do setor empresarial na região e partilhou propostas para melhorar as condições promotoras do desenvolvimento económico e social.

No que concerne aos fundos comunitários, e segundo consta de nota de imprensa, Paulo Cunha reconheceu «a complexidade crescente, resultado da burocratização e morosidade dos processos» o que, a seu ver, cria «obstáculos e retira potencial de crescimento ao país e à região». Por isso, analisa o candidato, a simplificação dos processos «não só permitirá uma maior inclusão, como também reduzirá os custos associados ao recurso a apoios externos para a preparação das candidaturas».

O ex-presidente da Câmara de Famalicão e líder distrital do PSD, considera que «o esforço de simplificação assegurará que mais fundos atinjam efetivamente os seus propósitos, beneficiando diretamente a base empresarial, e de forma particular as pequenas e médias empresas».

Na visita à AEMinho, Paulo Cunha reforçou, ainda, o seu compromisso e da Aliança Democrática «em trabalhar ativamente no Parlamento Europeu para atender às necessidades do setor empresarial do Minho, promovendo um desenvolvimento económico mais robusto e inclusivo». Durante a reunião, inserida na campanha para as eleições europeias de 9 de junho, foram, também, debatidas questões sobre a qualificação dos recursos humanos. Neste âmbito, o famalicense, deu conta da importância de direcionar melhor os recursos destinados à formação profissional «para áreas com maior carência de recursos humanos, promovendo, assim, uma melhor correspondência entre a oferta e a procura de trabalho».