Famalicão: Sr. Moreira de Esmeriz completa hoje 100 anos

Correu -se, ao final da tarde deste sábado, a décima sexta edição da Corrida Popular de Gavião. A prova, de 7km, pelas ruas da freguesia, foi ganha por Marco Santos (365 Running Project) e por Marlene Santos (AD Active Running).

O pódio foi, ainda, composto por Rui Oliveira e Tiago Silva, da EARO; e por Liliana Silva, do Team El Comandante, e por Anabela Silva, da EARO.

A prova, que incluiu uma caminhada, juntou cerca de meio milhar de atletas e faz parte do programa comemorativo do Dia da Freguesia, celebrações que terminam no próximo fim de semana.

A corrida e caminhada deste sábado são uma organização do GR Gavião, com o apoio da Junta de Freguesia e de muitos outros parceiros.