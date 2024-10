A 9 de novembro, o Dia da Freguesia terá como momento alto a inauguração do Auditório da Casa de Delães, em sessão marcada para as 10 horas, com os habituais discursos, homenagem aos ex-membros da Assembleia de Freguesia e a atuação de várias associações locais. Entre as 12 e as 18 horas estará patente a exposição “Escutismo, filosofia de vida”.

A noite, às 21h15, decorre a Gala Delães.

Esta data «serve para valorizar Delães, os delaenses e os seus feitos». A Junta de Freguesia procura neste dia «realçar aqueles que individual ou coletivamente se notabilizaram no panorama local, concelhio ou nacional e que têm Delães como denominador comum». Ainda numa publicação nas redes sociais, o executivo autárquico considera que a este tributo acresce a inauguração do Auditório da Casa de Delães.

Este espaço dedicado à arte e ao entretenimento, mas também de cariz educacional e formativo, tem capacidade para mais de 260 lugares e representa um investimento municipal superior a um milhão de euros.