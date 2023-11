Famalicão: Homem atropelado em passadeira da Av. Eng. Pinheiro Braga

Em 2024 comemora-se o cinquentenário da conquista da Liberdade em Portugal e Famalicão prepara um programa de comemorações que arrancam já este mês. Na reunião de Câmara desta quinta-feira, será discutida e aprovada a constituição das Comissões de Honra e Científica.

A Comissão de Honra é composta por 16 personalidades famalicenses, com forte expressão na vida política, social e cultural do concelho e que tiveram um papel preponderante no desenvolvimento de Famalicão e na consolidação da democracia e da liberdade. A Comissão Científica é constituída por sete especialistas locais e nacionais.

O trabalho da Comissão de Honra é definir e concretizar o programa de celebração e contribuir para o rol de atividades que pretendem honrar a memória, envolver as gerações nascidas após 1974 e integrar todo o concelho de forma multifacetada, reforçando os valores da democracia e promovendo a participação política e social.

As comemorações municipais arrancam já esta semana, com o colóquio “De Famalicão para o Mundo: O 25 de Abril de 1974 – Significado de uma data histórica em Vila Nova de Famalicão”, que decorrerá nos dias 10 e 11 de novembro, no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com inscrição obrigatória através do portal do município em www.famalicao.pt. Serão dois dias de palestras e debates que contarão com a presença de mais de uma dezena de oradores, entre os quais, o Comissário Executivo Adjunto das Comemorações “50 anos 25 de Abril”, João Faria.

Destaque também para a inauguração da exposição “25 de abril de 1974. Quinta-feira”, marcada para este sábado, 11 de novembro, pelas 16h30, na Praça – Mercado Municipal de Famalicão. A mostra fotográfica, da autoria de Alfredo Cunha, é composta por fotografias captadas no dia em que aconteceu a Revolução dos Cravos, quando ainda era um jovem fotógrafo amador. A exposição ficará patente até 30 de maio de 2024.

O programa municipal que está a ser preparado para o próximo ano, em articulação com a comissão nacional, vai celebrar o 50.º aniversário da conquista da Liberdade com a valorização dos momentos mais significativos do processo que permitiram a consolidação democrática.