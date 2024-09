Famalicão: Homem de 42 anos fica em estado grave em despiste de mota na A7

Está dominado o incêndio que, na tarde deste sábado, mobilizou dezenas de operacionais de várias corporações de bombeiros na região, em Famalicão.

O fogo terá começado na freguesia de Vermoim e, em pouco tempo, alastrou para as freguesias circundantes.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave a situação está, por esta altura, mais calma, apesar de se manterem no teatro de operações mais de 60 bombeiros. As próximas horas serão importantes para conter possíveis reacendimentos.

Não há registo de pessoas e/ou casas em risco.