Fim de semana gastronómico na Trofa

No dia 16 de setembro, a partir das 10 horas, a Câmara Municipal da Trofa inaugura a requalificação dos acessos ao Castro de Alvarelhos e promoção do estudo daquela estação arqueológica. O momento permitirá também apresentar o Livro/Monografia do Projeto CAESAR, assim como a obra “Fundos Europeus Estruturais e de investimento na Trofa – Alavancas do Futuro 2014-2022”.

Desde 1910 classificado como Monumento Nacional, o Castro de Alvarelhos é uma estação arqueológica localizada no extremo do concelho da Trofa, na zona de convergência com os concelhos de Vila do Conde e da Maia, estando o seu núcleo principal no lugar de Aidos.

A Câmara da Trofa tem noção da importância do Castro de Alvarelhos para o concelho, em 2020 iniciou um programa de “Promoção, Valorização e Beneficiação da Estação Arqueológica – Castro de Alvarelhos”.

Recorde-se que as escavações e os estudos arqueológicos ao Castro de Alvarelhos regressaram ao Castro em abril de 2020, depois da candidatura “Promoção, Valorização e Beneficiação do Castro de Alvarelhos”, que foi submetida pela Câmara Municipal da Trofa ao Programa Norte 2020, ter sido aprovada, com um investimento elegível de quase 438 mil euros, comparticipado em 85%, sendo que esta obra apresenta os novos achados e o aprofundamento do estudo desta Estação Arqueológica, considerada já uma das mais interessantes e mais ricas da Península Ibérica.