Frio vai “apertar”: Vem aí uma massa de ar polar

Nos próximos dias, espera-se uma descida acentuada das temperaturas em Portugal, após um período mais ameno.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar polar trará frio intenso e aumento do desconforto térmico. A partir de domingo, dia 8, prevê-se tempo seco, com geadas nas regiões Norte e Centro, especialmente em áreas abrigadas e montanhosas, onde as mínimas poderão descer abaixo de 0°C. No restante do território, as noites deverão variar entre 0°C e 5°C, sendo ligeiramente mais altas na faixa costeira. As máximas oscilarão entre 10°C e 15°C, mas nas terras altas do interior poderão ficar abaixo dos 10°C.

Este cenário deverá manter-se até, pelo menos, quarta-feira.