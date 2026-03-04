Sociedade

Governo prepara ‘desconto extra’ se combustíveis subirem mais de 10 cêntimos

O Governo poderá aplicar um desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) se o preço dos combustíveis subir mais de 10 cêntimos por litro em relação aos valores desta semana. A possibilidade foi admitida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o debate quinzenal no parlamento.

A resposta surgiu após uma intervenção do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que questionou os impactos económicos da intervenção norte-americana e israelita no Irão.

O chefe do executivo reconheceu que o conflito poderá provocar um aumento no preço da gasolina e do gasóleo. Caso a subida ultrapasse os 10 cêntimos, o Governo avançará com uma redução temporária do ISP, de forma a compensar o acréscimo de receita de IVA.

De acordo com Luís Montenegro, o objetivo é devolver esse valor adicional às famílias e às empresas.

Nova previsão: Combustíveis podem, afinal, subir 20 cêntimos

Os combustíveis vão ficar mais caros na próxima segunda-feira, altura da habitual atualização semanal.

As previsões mais recentes dão conta que a subida pode chegar aos 20 cêntimos por litro, um reflexo direto da guerra que se vive no médio oriente.

É expectável que o mesmo venha a acontecer com o gás.

Criança operada por engano no Hospital de Riba d’Ave

Uma criança de sete anos foi sujeita, por engano, a uma cirurgia a uma hérnia no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, apesar de estar referenciada para a remoção de uma lesão benigna na face. O caso aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, citada pela Lusa, não foram cumpridos corretamente os procedimentos obrigatórios de segurança antes da operação. Falhou a confirmação rigorosa da identidade da utente e do tipo de cirurgia a realizar, tanto antes da anestesia como imediatamente antes da incisão.

A investigação concluiu que houve lapsos em vários momentos considerados críticos no bloco operatório, incluindo o preenchimento e validação das listas de verificação cirúrgica.

Perante a situação, a ERS emitiu instruções às unidades de saúde envolvidas para reforçarem os mecanismos de controlo e verificação, garantindo que a identificação dos doentes e a confirmação do procedimento sejam feitas de forma clara e em equipa, evitando a repetição de casos semelhantes.

Famalicão Beer Fest está de volta para a 7.ª edição

De 2 a 5 de julho de 2026, a Praça Mouzinho de Albuquerque volta a receber o Famalicão Beer Fest, que este ano cumpre a sua sétima edição e reforça o estatuto de um dos eventos de verão mais aguardados em Vila Nova de Famalicão.

Organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, o festival aposta na diversidade e na qualidade, reunindo várias cervejarias artesanais, entre presenças já habituais e novas marcas que prometem surpreender o público. Durante quatro dias, não faltarão propostas para todos os gostos, com diferentes estilos e combinações de sabores.

A par da cerveja artesanal, o certame mantém a componente musical e o ambiente descontraído que têm marcado as edições anteriores, convidando a comunidade a sair à rua para momentos de partilha, animação e convívio no coração da cidade.

PSP alerta para burla do “WhatsApp Gold”

A Polícia de Segurança Pública está a alertar para uma nova tentativa de burla que circula através do WhatsApp.

Segundo a PSP, os utilizadores estão a receber uma mensagem que convida à atualização para uma suposta versão “WhatsApp Gold”. No entanto, trata-se de uma fraude.

Ao carregar no link indicado na mensagem, o telemóvel ou outro dispositivo pode ficar infetado com vírus.

As autoridades aconselham a eliminar imediatamente a mensagem e a não clicar em qualquer ligação. A PSP recorda ainda que apenas existem as versões WhatsApp Messenger e WhatsApp Business.

Mau Tempo: Depressão Regina chega esta segunda-feira

A depressão Regina deverá trazer chuva e vento ao Norte de Portugal na segunda e terça-feira, embora sem impacto significativo previsto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser mais frequentes a partir da tarde de segunda-feira e, pontualmente, acompanhados de trovoada.

O vento deverá soprar do quadrante sul, por vezes com maior intensidade nas zonas mais altas, mudando gradualmente para leste ao longo do dia.

Apesar da passagem desta depressão, o IPMA não antecipa situações de risco relevantes para a região Norte, recomendando apenas o acompanhamento das previsões meteorológicas nos próximos dias.

Aumentos iminentes: População pode ‘pagar a fatura’ da guerra no preço da gasolina e gasóleo

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão estão a aumentar a tensão nos mercados energéticos e podem ter reflexos diretos no preço do petróleo.

O barril de Brent, referência na Europa, fechou sexta-feira nos 72,48 dólares, o valor mais alto em sete meses, já sob o efeito da instabilidade geopolítica. O Irão, membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produz atualmente cerca de 3,1 milhões de barris por dia e detém as terceiras maiores reservas mundiais de crude.

O principal receio centra-se no eventual bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. Um encerramento desta rota estratégica poderá afetar a oferta global e pressionar ainda mais os preços, com impacto significativo nas economias asiáticas, sobretudo na China.