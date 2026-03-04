Governo prepara ‘desconto extra’ se combustíveis subirem mais de 10 cêntimos

O Governo poderá aplicar um desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) se o preço dos combustíveis subir mais de 10 cêntimos por litro em relação aos valores desta semana. A possibilidade foi admitida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o debate quinzenal no parlamento.

A resposta surgiu após uma intervenção do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que questionou os impactos económicos da intervenção norte-americana e israelita no Irão.

O chefe do executivo reconheceu que o conflito poderá provocar um aumento no preço da gasolina e do gasóleo. Caso a subida ultrapasse os 10 cêntimos, o Governo avançará com uma redução temporária do ISP, de forma a compensar o acréscimo de receita de IVA.

De acordo com Luís Montenegro, o objetivo é devolver esse valor adicional às famílias e às empresas.