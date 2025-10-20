Greves marcadas para as escolas na quinta e sexta-feira

Esta semana pode ficar marcada por paralisações no setor do ensino.

No dia 23 de outubro (quinta-feira), a greve afeta o Pessoal Não Docente, convocada pelo STMO – Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e de Entidades com Fins Públicos e Sociais.

No dia 24 de outubro (sexta-feira), a paralisação estende-se ao Pessoal Docente e Não Docente, organizada pelo STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, e pela FENPROF – Federação Nacional dos Professores.

É expectável que estas greves afetem o funcionamento normal das escolas e a prestação de serviços aos alunos e encarregados de educação.