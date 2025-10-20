Sociedade

Greves marcadas para as escolas na quinta e sexta-feira

Esta semana pode ficar marcada por paralisações no setor do ensino.

No dia 23 de outubro (quinta-feira), a greve afeta o Pessoal Não Docente, convocada pelo STMO – Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e de Entidades com Fins Públicos e Sociais.

No dia 24 de outubro (sexta-feira), a paralisação estende-se ao Pessoal Docente e Não Docente, organizada pelo STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, e pela FENPROF – Federação Nacional dos Professores.

É expectável que estas greves afetem o funcionamento normal das escolas e a prestação de serviços aos alunos e encarregados de educação.

Resinorte assinalou 16 anos de atividade junto dos colaboradores

A Resinorte, responsável pela gestão e valorização dos resíduos sólidos urbanos na região Norte de Portugal, celebra este mês o 16º aniversário em todas as unidades de produção, localizadas em Riba de Ave, Celorico de Basto, Boticas, Bigorne e Vila Real.

O Engenheiro Rui Silva, Administrador-Delegado da empresa, fez questão de visitar cada uma das equipas e felicitar os trabalhadores pelo esforço diário e dedicação.

A celebração dos 16 anos da Resinorte é a reafirmação do compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade ambiental da região Norte, na gestão eficiente dos resíduos urbanos e na valorização dos recursos.

A Resinorte reforça a missão de continuar a inovar e garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.

Famalicão: Freguesias do concelho afetadas por sucessivas falhas de energia neste domingo

A tarde deste domingo está a ficar marcada por sucessivas falhas no fornecimento da energia, que afeta parte das freguesias de Castelões, Mogege e Ruivães, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo relatos da população, as falhas começaram ao final da manhã, sendo que por vezes são prolongadas no tempo, a rondar os 50 minutos a 1 hora sem energia.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto da E-Redes, no entanto, nestas freguesias já foram avistadas equipas da distribuidora, sendo expectável que estejam a trabalhar na resolução do problema.

Mobiave começa a corrigir falhas apontadas pela Câmara de Famalicão: Já é possível carregar passes online

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.

Plataformas de entregas cobram taxa extra em dias de mau tempo

As plataformas de entregas ao domicílio, como a Glovo e a Uber Eats, começaram a aplicar uma nova taxa adicional relacionada com as condições meteorológicas. A medida, que entrou recentemente em vigor, pretende compensar os estafetas pelo aumento do risco e da dificuldade nas entregas em dias de chuva, vento forte ou calor extremo.

A decisão tem gerado polémica, sobretudo nas redes sociais, onde muitos utilizadores criticam o facto de estas empresas já cobrarem várias taxas de serviço, às quais se soma agora este novo custo. Há quem considere a medida injusta para os clientes, enquanto outros defendem que é uma forma de proteger os trabalhadores que enfrentam condições adversas.

Outra das críticas prende-se com a falta de transparência: até ao momento, não é claro se o valor desta nova taxa reverte, total ou parcialmente, para o estafeta, ou se fica apenas nas mãos da plataforma.

Mau Tempo: Região em aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa

A mudança de tempo já se faz sentir este domingo, com a chuva a regressar e as temperaturas a descerem de forma acentuada. Depois de dias de calor atípico para a época, o cenário é agora de céu cinzento, vento e aguaceiros intensos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a região em aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de chuva forte e persistente. O alerta abrange também outras zonas do país, podendo ocorrer períodos de precipitação mais intensa e acompanhada de trovoada.

No próximo fim de semana muda a hora

Os ponteiros do relógio vão atrasar 60 minutos na madrugada do próximo domingo em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, para a hora legal de inverno, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando for 02:00, passando a ser 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 01:00, passando para a 00:00.