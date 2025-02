IPCA apresenta doutoramento em Contabilidade

A Escola Profissional CIOR tem 14 estudantes romenos a estagiar nas suas instalações, acompanhados por duas professoras. Encontram-se desde o dia 14 e ficam até 8 de março, a realizar trabalhos em contexto de laboratório na área da eletrónica. Vão também visitar empresas/centros de referência na área da formação, nomeadamente a Universidade Lusíada, CITEVE/Centi, Wingsys e Ceiie.

Além da formação, têm oportunidade de conhecer a região, com um programa que inclui uma receção na Câmara Municipal e uma série de atividades motivadoras na Casa da Juventude; terão ainda a oportunidade de visitar vários sítios de interesse turístico, cultural e histórico do município e da região.

Esta é uma relação de parceria, no âmbito Erasmus+, que perdura há quase vinte anos, numa «boa prática de cooperação e de fidelização entre parceiros de referência», salientou Paula Pereira, da direção da CIOR.

Anda Simona Neacsu, professora acompanhante do grupo, realça as «boas práticas formativas da CIOR, como escola de referência» e destaca o desenvolvimento económico e industrial da cidade e do município, com um «tecido empresarial empreendedor e com muitas oportunidades para estudo/formação e integração no mercado de trabalho».