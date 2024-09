IPMA faz alerta para chuva intensa a partir de terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um alerta para chuva forte e persistente nas regiões do Norte de Portugal, a partir de terça-feira. Segundo o comunicado, as áreas mais afetadas serão o Minho e Douro Litoral.

A chuva será mais intensa entre quarta e quinta-feira, especialmente no litoral e zonas montanhosas, sendo acompanhada por vento forte. O IPMA explica que este fenómeno resulta da interação entre uma massa de ar tropical e uma depressão no Atlântico Norte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já apelou à prevenção em áreas atingidas por incêndios, onde o solo está mais vulnerável a deslizamentos.