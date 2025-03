Março termina com máximas de 26 c. º e Abril começa com chuva

O mês de março, que agora termina, ficou marcado por períodos de mau tempo severo, que afetou acima de tudo as regiões cento e sul do país. No entanto, os últimos dias serão de muito sol e uma subida generalizada da temperatura.

Segundo o IPMA, o último dia de março, na próxima segunda-feira, será o mais quente do mês, com máxima que devem atingir os 26 graus na região do Minho.

Abril vai começar com uma descida de temperatura e o regresso da chuva. A mesma previsão dá conta que a chuva deve regressar na quarta-feira com as máximas a rondarem os 20 graus.