Mau tempo: Chuva, vento e trovoada previstos para as próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Braga e Porto sob aviso amarelo neste fim de semana, devido à previsão de chuva, trovoada e vento intenso.

Em Braga, o aviso de precipitação e trovoada mantém-se até às 09h00 de domingo, enquanto o alerta para o vento, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h em especial nas terras altas, vigora até às 03h00 do mesmo dia.

No distrito do Porto, a situação é semelhante: chuva e trovoada até às 09h00 de domingo e vento forte até às 03h00, também com rajadas que poderão atingir os 80 km/h, sobretudo no litoral e zonas mais elevadas.

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três, mas o IPMA alerta para o risco associado a estas condições meteorológicas, sobretudo em atividades ao ar livre.